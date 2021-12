En tiempos en que la pandemia ha permitido apreciar la simpleza de la vida, el cantautor argentino Axel nos regala un tema más que motivador que nos lleva a disfrutar el día a día y entender que todo es “Solo por hoy”; tal como reza el título de su último sencillo. “Con esta canción intenté transmitir algo común a todos. Algo que todos transitamos en algún momento de nuestra vida. Con el tiempo, aprendí que aceptar nuestras debilidades nos hace más fuertes, que todos los días podemos revivir nuestras ganas y nuestros sueños, a pesar de ese miedo”, cuenta el artista a Correo.

En estos tiempos hay que darle esa importancia a la vida porque no sabemos qué pasará mañana…

Fue algo inédito lo que vivió el mundo en estos casi dos años con incertidumbre, desorientados; sin saber que sucedía en una semana porque todo se cambiaba en un abrir y cerrar de ojos. Así es que fuimos aprendiendo y tomando conciencia de lo que ya sabíamos, pero que hoy lo reafirmamos: que hago lo mejor que puedo hoy.

¿Y la música ha sido un elemento vital en esta pandemia?

Sí, absolutamente. La música siempre, de alguna forma, es un apoyo para canalizar las emociones que estamos viviendo y creo que en esta etapa nos trajo alegría, esperanza. Y creo que la canción “Hoy por hoy” bien podría, por su letra reflexiva, ser una balada o una canción más de cantautor; pero yo elegí hacer una canción bailable que suena como una cumbia popera.

Sí, y hasta también rapeas...

Quería que sea una canción cuya letra nos moviese el alma y la conciencia. El ritmo trae alegría y felicidad porque creo que después de lo que la gente ha vivido merece alegría.

Y en tu propuesta hay una fusión de ritmos, hay músicos que ven con desprecio géneros que consideran “menores”.

Bueno son visiones. Creo que la música es música y une. Para mí no es crear jerarquías. Hay canciones hechas por artistas talentosísimos con dos acordes y otras con 50. Por ahí el que hace canciones con dos acordes se hace popular y el que hace con 50 acordes no la hace. Hay que dejar de mirar la chuleta y ver más adentro como artista y observar que es lo que quiero; con lo que me siento cómodo.

Mucha veces cuando un artista es masivo, popular, los que supuestamente saben de música empiezan cuestionar su talento...

Eso lo he sufrido bastante en mi país, Argentina. Cuando haces música pop estás con cinco lupas encima, pero creo que es tiempo de que haya más respeto; pero hay lamentablemente como un estigma que se utiliza más, que es decir: es comercial. Y yo digo cualquier artista que le ponen una canción en Spotify o en una radio ya es una interacción comercial. Y si quieres vivir de eso no está mal. Está mal llamado eso de ‘hacer música radial’; eso está mal. Yo Axel hago música radial, me encanta que mis canciones en un día las tengas en la cabeza porque son simples y populares; eso a mí me encanta.

Y ese es el objetivo más preciado de un cantautor, cineasta, músico… llegar a la gente.

Así es, yo quiero que me escuche todo el mundo. Entonces yo elijo hablar de amor, de cosas populares y que apenas saque una canción se desparrame por todos lados.

Y en esas canciones que propones a la gente hay algunas que no terminan de convencerte las dejas ¿o todas las terminas , sí o sí?

No, hay cosas que por ahí las dejo de lado, pero hay fracciones de canciones a las que les digo esto no va, y lo abandono. Pero a los dos años las reencuentro y lo retomo y se convierte en una canción que entra en el futuro. No siempre descarto una canción porque no me guste, sino porque a veces no es el momento de sentir lo que está sucediendo.

Y eso también nos permite darnos cuenta que nadie tiene la fórmula del éxito. Finalmente el público que decide.

Nadie tiene la fórmula. Esto no es como la Coca Cola que mezclando tanto de una cosa o de otra sale igual. Cada canción es única e irrepetible. Depende de un estado de ánimo colectivo, depende de mí y de las prioridades de las compañías discográficas, radios. Aunque hoy por hoy, que hay tanta plataforma, creo que más que nunca depende de una canción; por más que una compañía o que Spotify no decida apoyar tu canción, si es buena y toca tu corazón seguro que la vas a recomendar a tus amigos y eso amigos a su vez a otros.

Perfil

Axel es cantante y compositor. Es actualmente uno de los cantautores argentinos más reconocidos en Iberoamérica, con siete álbumes editados y grandes hits, que lo posicionan como uno de los artistas más escuchados y convocantes de habla hispana.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo solicitó que se le levante el secreto bancario, tributario y de comunicaciones