​Backstreet Boys hicieron delirar a sus fans en Viña del Mar (VIDEO)

La quinta fecha del Festival de Viña del Mar 2019 tuvo como invitados a la banda estadounidense los Backstreet Boys, quienes hicieron delirar a sus fans en la Quinta Vergara con sus canciones y coreografías.

Los reyes de las llamadas 'boybands' en los años 90 se presentaron en el balneario chileno 21 años después de primera actuación, causando furor en el público.

"Fiebre por Backstreet Boys rompe récord histórico de ventas", había titulado la página oficial del Festival de Viña del Mar sobre la venta en dos horas de 10.000 entradas.

Nick, Kevin, Bryan, A.J. y Howie iniciaron su presentación con el tema 'Drowning' para luego dar pase a clásicos como 'I Want it That Way' o 'Everybody', además de canciones de su último álbum, titulado: DNA.

Su explosivo show fue recompensado con la entrega de la Gaviota de Oro y de Plata, algo que llenó de emoción a los cantantes.