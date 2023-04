Bad Bunny se defiende de las críticas: “No crean lo que no vean que salió de mi boca”

Bad Bunny aprovechó su actuación en el Festival de Coachella 2023 para responder las críticas que ha recibido en las últimas dos semanas, tras referirse con ambigüedad sobre el racismo en la industria del género urbano en una entrevista con la revista Time.

“ En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. (...) El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa ”, expresó el artista.

Un discurso que continuó entre los aplausos del público y afirmó que “la gente” piensa que conoce “la vida de los famosos”, pero “no saben” lo que sienten o cómo viven.

“ Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje ”, concluyó el puertorriqueño, que llevaba días en el centro de todas las críticas tras sus declaraciones a Time.

