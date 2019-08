​Bailarina de Jennifer López vive como indigente por su adicción a las drogas (VIDEO y FOTOS)

Síguenos en Facebook

Susy Pérez, una bailarina modelo de República Dominicana que formó parte del equipo de Jennifer López y P. Diddy, fue captada en su trágico estilo de vida en las calles de Manhattan.

El programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena de televisión Univisión conversó con la mujer, quien buscaba comida en los basureros y padecía de erupciones en la piel por su consumo de drogas.

"Sí, pero eso es algo que no puedo arrancar el enchufe porque ya mi cuerpo esta adaptado", respondió Susy cuando le preguntaron si deseaba dejar las drogas.

Según contó la ex modelo su vida cambió cuando ella firmó con una agencia de modelaje italiana que la raptó para explotarla sexualmente. Allí abusaron de ella y la golpearon dejándola en la calle.

"A mí me dieron una golpea’ que me dieron pa’ muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí", reveló en la entrevista.