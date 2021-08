El pasado martes, “Magaly TV: La firme”, recogió el testimonio de la bailarina Jhajayra Aliaga, quien denuncia por violencia al futbolista del equipo de segunda división Santa Rosa, Junior Ponce.

La joven que fue bailarina de Yahaira Plasencia compartió la denuncia que le hizo a su expareja y contó los malos momentos que pasó junto a él. Por eso pide ayuda de las autoridades pus siente que su vida corre riesgo.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención fue que Aliaga contó que una vez un compañero de Ponce vio cómo la golpeaba y no dijo nada.

“Quiero contar algo, él me ha pegado delante de uno de sus amigos que jugaba en el club con él el año pasado. Yo pedí ayuda”, relató.

Ante las palabras, Magaly Medina se indignó y le pidió el nombre del testigo. “Prefiero que no, porque ahora sus amigos me escriben para decirme que por favor no los meta, ‘no tenemos nada que ver en tu problema’”, añadió.

Medina entendió pero tuvo duras palabras para los testigos que se convierten en cómplices al ver que maltratan a una persona y no hacen nada.

“Sí, pero están siendo apañadores y tapando un delito. Lo que pasa es que el machismo para estos hombres que son jugadores de fútbol, lo ven como algo normal. Se ha normalizado el golpe, las humillaciones. Creen que la mujer es un objeto de su propiedad con la pueden golpear, trapear el piso. Aplican el ‘eres mía o no serás de nadie’”, sentenció.