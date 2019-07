“Batista” descartó participación en Rápidos y Furiosos: “Prefiero hacer buenas películas”

Dave Bautista es un exluchador que empezó su carrera en la actuación interpretando a Drax en Guardianes de la Galaxia. En esta oportunidad, el actor descartó su participación en el universo de Rápidos y Furiosos, pues él cree que no es una buena vitrina para su carrera.

A través de un tweet, un usuario comentó que le gustaría ver a Dave como antagonista de una película Rápidos y Furiosos, pero Batista no pensó igual.

Gracias por tu consideración, respondió Dave al fanático, luego continuó el mensaje con dos emojis de asco y el hashtag prefiero hacer buenas películas.

Cabe mencionar que diversos usuarios han criticado la respuesta del actor, ya que creen que la franquicia de Rápidos y Furiosos es una de las más exitosas debido a la historia llena de acción.

.....thank you for your consideration... #idratherdogoodfilms https://t.co/7VT0wFG6bY