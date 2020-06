El grupo de Facebook llamado la ‘Beba Army’ amenazó mediante un video, usando imágenes y voz de Anonymous, que esta noche buscarán cerrar la cuenta de Instagram de Rodrigo González y la transmisión en vivo del programa conducido por Magaly Medina.

“La razón por la cual me hago presente es para informar que hoy 11 de junio a las 09:45 p. m. del presente día se darán un gran golpe a la cuenta de Instagram del señor ‘Peluchín’. También tumbaremos la transmisión en vivo de la señora Magaly”, se le escucha decir a la persona que moviliza a los usuarios de las redes sociales.

La ‘Beba Army’ busca apoyo con otros grupos de Facebook para que cumplir con su objetivo. Además, mostraron resentimiento con la popular ‘Urraca’, quien calificó a sus integrantes como “terrucos cibernéticos”.

“Se solicita todo el apoyo posible, convoquen a toda la gente que está a nuestro favor, aquellas personas que comparte nuestra idea, que ya están hartos de la actividad audiovisual basura que nos ofrecen estos conductores de televisión. El día de hoy nos tumbaremos a esta persona que nos difama, que se aprovecha de miles de personas y familias peruanas que las ven desde sus casas y nos catalogó de terrucos cibernéticos”, transmitió dicho grupo.

“Que no crea que nosotros solo somos unos jovencitos insolentes y si esta es la forma de hacernos respetar y darnos a conocer, pues lo haremos”, agregó.

Según la ‘Beba Army’, esto pasó “de ser un simple juego a una lucha” y buscan “marcar una huella” en la historia peruana al tumbar la cuenta de Instagram de Rodrigo González y la transmisión de Magaly Medina.

“Cabe destacar que esto pasó de ser un simple juego a una lucha, todos con los pantalones necesarios, así que no se acobarden, que quizá podamos marcar una huella dentro de la historia peruana y seamos reconocidos y no censurados por la tv peruana que hoy en día está muy contaminada. Somos la ‘Beba Army’, no perdonamos, no olvidamos, nosotros somos la legión”, finalizaron.

Recordemos que el conocido ‘Peluchín’ pidió a todas sus ‘rodriguistas’ a que reporten un apéndice de la ‘Beba Army’ y llegó a cumplir sus propósito. Por su parte, Medina tuvo contundentes palabras contra los integrantes del grupo que también buscó eliminar la cuenta de Instagram de Mayra Couto, quien denunció de acoso a Andrés Wiese.

