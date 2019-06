Benito Cerati sobre tener hijos: "Conmigo se termina la dinastía Cerati" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Benito Cerati, músico argentino e hijo del exvocalista de la banda Soda Stereo, Gustavo Cerati, comentó que no tendrá hijos y despertó las diversas reacciones de usuarios en Twitter, desde respaldo hasta de desaprobación.

"Les voy a decir otra cosa que les va a dar mucha bronca, pero yo no voy a tener hijos; entonces, la dinastía Cerati se termina conmigo", tuiteó el músico argentino en su cuenta.

Benito Cerati a su padre: "si revivieras, sería para cachetear a estos enfermos"

Previamente, el cantante reveló su homosexualidad en las mismas redes sociales: "Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz".

También arremetió contra las comparaciones que le hacen constantemente con su padre: "Los hijos de gente talentosísima que nos dedicamos también con pasión a la música no tenemos la culpa de que ustedes comparen y juzguen. No somos unos burros, ustedes se buscan reemplazos de algo que no podríamos llenar ni aunque intentáramos toda la vida. Dejen de joder".