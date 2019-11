Beto Ortiz confirma que sí va 'EVDLV' con Shirley Arica: "​Dijeron que nos habían vetado pero no" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pese a que se habían eliminado todos los videos promocionales de la edición de Shirley Arica en 'El valor de la verdad', Beto Ortiz sorprendió a sus seguidores al confirmar que el programa sí será emitido con la popular 'Chica realidad' en el sillón rojo.

"Dijeron que nos habían vetado pero no. Superadas las turbulencias, el programa con @shirleyarica27 va. Este sábado a las 10 'EL VALOR DE LA VERDAD' DE SHIRLEY ARICA", escribió el conductor del programa a través de su cuenta de Instagram.

En el nuevo video que compartió Beto Ortiz, se pueden ver otra vez las preguntas que involucran a varios futbolistas de la selección peruana y por las cuales Magaly Medina especuló sobre una supuesta censura al programa.

Mira también: Estos son los videos que Beto Ortiz borró de sus redes sociales tras presunta censura

"Parece que a Beto le dijeron 'esto no va'. Como periodista y extrabajadora de Latina se los voy a contar. (...) Ellos tienen los derechos de transmisión de los partidos amistosos de la selección de Perú antes del Mundial, entonces no les conviene, no es comercial, porque últimamente están poniendo personas en 'El valor de la verdad' que están hablando de 'encerronas', encontrones, juerguitas con futbolistas. Eso va contra la imagen de la selección que ellos quieren cuidar, es lo que yo supongo que ha pasado", sostuvo la popular 'Urraca' en su programa.

Asimismo, el nuevo adelanto revela una pregunta que relaciona a Christian Domínguez con la exchica reality. "¿Te besó Christian Domínguez?", responderá Shirley Arica este sábado.