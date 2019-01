Beto Ortiz impacta con inédita fotografía de su pasado en ropa de baño (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A poco de estrenarse una nueva temporada de su programa 'El valor de la verdad', Beto Ortiz estuvo como invitado en el programa de Rodrigo González.

Sin embargo, el periodista no imaginó que la producción del programa revelaría fotografías de su pasado nunca antes vistas.

Una de las imágenes que más impactó fue una instantánea tomada en la playa Arica en 1992 que muestra a Beto Ortiz en ropa de baño y con una trabajada figura.

“Ese soy yo. Allí tenía 23 o 24 años más o menos... Creo que todavía era heterosexual en esa época”, comentó el conductor de televisión.

"En esa época me despidieron de 'Caretas', yo escribía en esa revista, me quedé sin chamba y me fui a vivir a la casa de un amigo en la playa", contó Beto Ortiz sobre aquella etapa de su vida.