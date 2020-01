Con la espada desenvainada, una característica que ha desarrollado con los años, el periodista Beto Ortiz reaparece esta noche por Latina con el programa “Abre los ojos”, en el que entrevistará sobre todo a los candidatos al Congreso que busquen despuntar en las encuestas, sabiendo ellos que también corren el riesgo no salir ilesos.

A través de un correo electrónico, el polémico conductor nos da su punto de vista sobre estas elecciones (programadas para el 26 de enero próximo) y qué piensa sobre ciertos candidatos, el caso Keiko Fujimori y Martín Vizcarra.

¿Por qué has decidido regresar con “Abre los ojos” y esta vez los domingos y no de lunes a viernes?

Porque es el horario estelar del domingo, porque no necesito pertenecer al área de prensa para hacer periodismo y porque, sacando la cuenta, he hecho programa diario como 15 años de mi vida y es un ritmo muy esclavizante. Una vez por semana es más que suficiente para mí y, con mayor razón, para el público. Por fin podré cumplir mi sueño de convertirme en waripolera del gobierno, yo también.

Faltan tres semanas para las elecciones y se conoce casi nada de las propuestas de los más de dos mil candidatos. ¿Sientes que el pueblo va a elegir a ciegas a los nuevos congresistas?

Dos mil candidatos y ninguna idea, ¿no? Yo nunca he visto unas elecciones más anodinas, más aburridas y más estúpidas que estas. Creo que las del Colegio de Contadores Públicos de Huarmey tienen más adrenalina. Si no fuera obligatorio, no iría a votar nadie, ni los parientes de los candidatos. Nadie.

De los que conozcas, ¿quién te parece un buen candidato o candidata al congreso y por qué?

Considerando que tengo que convencerlos de venir a mi programa, me parece que esa es una pregunta maldita. Es como tener que escoger a cuál de tus hijos quieres más. ¡Todos son buenos! Ya, pues. No seas malo.

¿Qué te parece el regreso de Martha Chávez, que tiene el número 1 y prácticamente será reelegida?

Martha Chávez es la representante de una vigorosa corriente de pensamiento mágico que está más en boga que nunca en este país de sectas apocalípticas, cacerías de brujas e histeria colectiva. Obtendrá un huevo de votos, obviamente.

¿Mijael Garrido Lecca te parece un buen candidato?, ¿qué virtudes le encuentras?

Te responderé con un argumento que era irrefutable en el colegio. Su papá tiene mucha más plata que tu papá. Fin de la discusión.

¿Crees, como Rosa Bartra, que el gobierno enseña a las niñas que empoderarse es masturbarse?

Discrepo risueñamente con la buena Rosita. No hace falta que el Estado te dé una mano para aprender a masturbarte correctamente. Para eso basta y sobra el Internet. Y más que poder, yo diría que el mayor beneficio de la masturbación es una absoluta independencia. ¿Este gobierno enseña a masturbarse? No, no, no. Yo no creo que este gobierno le enseñe a nadie, nada.

¿Qué opinión te merece el desempeño de Martín Vizcarra como gobernante desde que disolvió el Congreso?

Vizcarra ya era un mediocre desde mucho antes de disolver el Congreso. Tampoco seamos tan mezquinos.

Aunque ya fue desestimado por el juez, ¿qué te parece que Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, haya sugerido que ella y el fiscal Domingo Pérez se sometan a una pericia psiquiátrica?

Me parece urgente. Necesitamos saber si estamos todos locos, Chaparrón. Y en ausencia del ilustre Doctor Mario Poggi Estremadoyro, deberíamos exigir que la perita a cargo sea la Doctora Cachetada, ¿qué mejor perita que una perita en dulce?

¿Consideras que Keiko Fujimori debería estar en prisión preventiva o debe llevar el proceso judicial en libertad?

Este gobierno necesita seguir liberando políticos opositores para así poder volverlos a meter presos en los próximos capítulos de la telenovela. El día en que Vizcarra se quede sin políticos que encarcelar, se queda sin guión y esta zonza y previsible producción de Netflix les tiene que durar todavía año y medio más. ¡Año y medio! Échale pluma. Encarcelar, encarcelar, encarcelar. Es lo que mejor le sale, lo único que el hombre sabe hacer, la única “obra” por la que -en los libros de historia- será recordado.

Fue reportero de “Panorama” y “24 Horas” y condujo “Dios nos libre”, “Vidas secretas”, “Enemigos íntimos”, “El valor de la verdad”, “Beto a Saber”, “Buenos días, Perú”, “Abre los ojos”, entre otros programas.