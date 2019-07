Beto Ortiz rechazó a Cristian Zuárez en 'El Valor de la Verdad': "Él solo busca ‘colgarse’ de Laura"

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz señaló que Cristian Zuárez se ofreció hace dos meses a participar en su programa 'El Valor de la Verdad' para revelar episodios íntimos de su relación con Laura Bozzo, sin embargo su propuesta fue rechazada.

Recordemos que este sábado la conductora de Televisa se sentará en el sillón rojo por tercera vez en la historia del programa.

"Sí, hace dos meses se estaba ofreciendo, supongo que debe haber alguna estrechez económica, pero dije que no porque Laura es mi amiga y él solo busca ‘colgarse’ de ella", reveló el periodista en declaraciones para el Trome.

Recordemos que la pólemica conductora vivió un romance de varios años con su expareja Cristian Zuárez, quien terminó engañando a Bozzo.

"Me han traicionado parejas, me ha traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Prefiero un perro antes que tener un hombre en mi cama”, fueron las declaraciones que dio en su momento respecto al fin de su relación.