Beto Ortiz revela que Nicola Porcella sí cobró el dinero que ganó en 'El valor de la verdad' (VIDEO)

Beto Ortiz sorprendió a todos al revelar que Nicola Porcella mintió cuando dijo que no cobraría el dinero que ganó por sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad.

"Voy a responder las 21 preguntas como se está dando. Yo he pasado el polígrafo, mi única condición es no... no quiero cobrar dinero Beto, yo no, yo vengo acá para decir la verdad, yo no vengo acá para ganar dinero", dijo el exchico reality antes de empezar su participación en el programa de Beto Ortiz.

Sin embargo, el periodista confesó durante una entrevista que Nicola Porcella sí se llevó el dinero que ganó por sus respuestas.

"No le dimos nada, solo se llevó lo que ganó con sus respuestas", declaró Beto Ortiz a Trome cuando le preguntaron si le pagó 100 mil soles a Nicola Porcella solo por sentarse en el sillón rojo.

Asimismo, Beto Ortiz contó que actualmente tiene su productora y que esta le vende el programa a Latina por un presupuesto de 100 mil soles al mes.