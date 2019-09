Beto Ortiz reveló que Christian Domínguez amenazó con retirarse de Latina

Síguenos en Facebook

Según las declaraciones de Beto Ortiz, Christian Domínguez hizo ‘pataleta’ a Latina, y amenazó con renunciar al canal, luego que se enterara que Karla Tarazona se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

El conductor de TV comentó a Trome que Christian pasó por el polígrafo de ‘El Valor de la Verdad’ y, además, una preentrevista.

“Pasó el polígrafo y una preentrevista. La semana pasada y antepasada se comprometió (en ir a las grabaciones) y no se apareció en las dos oportunidades”, comentó Beto.

Además, Beto confesó que la expareja de Karla Tarazona se comunicó con su productor de una manera grosera.

“Fue malcriado. Mi productor le escribió, quería hablar con él, porque había quedado pendiente la grabación y dijo: ‘A hueva... no llamo’. Le faltaron modales y humildad. Si no quieres venir a mi programa, no vengas, pero no puedo hacer pataletas porque van a entrevistar a mi ex o a una persona que no me gusta. No eres Ricky Martín... todos los invitados tienen derecho a decir: ‘De ese tema no hablo’, pero tampoco puedes decir ‘No hablo de estos 20 temas’, porque ya no tendría sentido que vengas”, agregó.