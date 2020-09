Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez falleció esta mañana, tras estar en estado vegetativo por más de dos años. En redes sociales, muchos personajes del espectáculo se han pronunciado sobre esta lamentable noticia y, uno de ellos, fue Beto Ortiz.

“Un tipazo. Un hombre derecho y generoso de los que cada vez quedan menos en la televisión. Un caballero. Adiós, Javier”, escribió en su cuenta de Twitter tras enterarse de su fallecimiento.

Un tipazo. Un hombre derecho y generoso de los que cada vez quedan menos en la televisión. Un caballero.

Adiós, Javier. https://t.co/rfz1f3Tcp0 — beto ortiz (@malditaternura) September 30, 2020

LA ÚLTIMA VEZ QUE HABLÓ TULA CON JAVIER

Javier Carmona se vio afectada desde 2018, año en el que cayó en estado vegetativo. Según contó Tula en una entrevista para “Estás en todas”, Carmona, pese a sentirse mal de salud, no quería ir a la clínica sin antes conversar con ella y su hija.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, él pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica por que no estaba bien, pero en la ruta, en la ambulancia, me contaba lo que pasaba y le decía: ‘hubieras ido directo’, pero él decía: ‘sin ustedes no puedo hacer nada’. Hasta sus últimos alientos nos fue a buscar… Lo que conversamos antes que ingresara a sala era que él dijo: ‘si pasa algo, estás tú’”, contó Tula.

Tula Rodríguez sobre los últimos momentos de Javier Carmona: "Nos buscó hasta el final" | EET

JAVIER CARMONA SUFRIÓ INFARTO CEREBRAL EN 2018

El año pasado, el cardiólogo Julio Morón contó para ‘Día D’ sobre el momento de la llegada de Javier al Instituto Nacional Cardiovascular en agosto de 2018. Según declaraciones del especialista, el esposo de Tula sufrió la rotura de la arteria aorta y eso ocasionó que el oxígeno no llegara a su cerebro, por ende terminó en estado de coma.

“Él tuvo una condición que se llama una disección aguda de aorta. Es una súper emergencia que tiene altísima mortalidad en cualquier parte del mundo y eso requiere una cirugía de emergencia”, expresó.

Luego continuó con: “él vino ya en condiciones muy delicadas, como el tiempo transcurrido. Es una cirugía de salvaje. Una de las complicaciones es el sufrimiento cerebral por todo lo que esta conlleva”,

Javier Carmona