Beyoncé empuja a una mujer que se puso a coquetear con su marido (VIDEO)

La cantante Beyoncé, a pesar de su fama y belleza, no puede evitar los celos y el enfado como cualquier persona y así quedó registrado en un video.

Ella y su marido Jay Z asistieron juego de la NBA. No habían ninguna incomodidad hasta que una mujer sentada al lado de la cantante comenzó a hablarle a su marido por encima de ella.

La mirada de Beyoncé delató sus celos, y al terminar de conversar, la artista empujó a la mujer, quien es Nicole Curran, la esposa del dueño del equipo Golden State Warriors, Joe Lacob.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) 6 de junio de 2019

Jay Z habló cordialmente con ella pero sin prestarle mucha atención. La incomodidad de su esposa se hizo notar y también lo vieron de esa manera los espectadores como los usuarios de la red