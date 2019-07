Así reaccionó Blanca Rodríguez al ser consultada sobre comentarios que hizo Tilsa Lozano sobre el 'Loco' Vargas

Síguenos en Facebook

La pareja del futbolista Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, fue abordada por las cámaras de 'Válgame Dios' cuando salía de su tienda de ropa junto a su socia y amiga Vanessa Ciurlizza.

Al ser consultada por los últimos comentarios que hizo Tilsa Lozano sobre el 'Loco' Vargas, Blanca Rodríguez prefirió no responder. Sin embargo, su amiga no dudó en salir en su defensa y envió un contundente mensaje.

"Ay, pero Tilsa va a hablar toda su vida. Blanca nunca va a poner el parche de nada porque no le interesa, en primera. Y, en segunda, han pasado diez años y hasta ahora Tilsa no ha dejado de hablar, y diez años más va a hablar, hasta viejita hablará", señaló Vanessa Ciurlizza alzando la voz frente a las cámaras.

Por su parte, Blanca Rodríguez remarcó que no tiene que responder nada sobre la ex 'Vengadora' pues ella "no vive de las cámaras", pero no tuvo problemas en invitarla a su tienda de ropa.

"¿Yo qué culpa tengo?, pregúntenle a ella, no sé, qué hacemos. ¿Yo por qué te tendría que contestar si yo no vivo de esto? Yo no como de esto", manifestó la madre de los cinco hijos del futbolista peruano.