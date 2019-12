Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez reaparecieron en un evento de moda y la prensa de espectáculos no dudó en preguntarle por el nuevo lío amoroso en el que se encuentra involucrada Tilsa Lozano.

“No me interesa la vida de nadie, me interesa mi vida nada más. Yo no la conozco a ella tampoco, entonces yo no sé si siempre va con la misma historia, no sé”, dijo la pareja del popular ‘Loco’ Vargas recordando la época en la que la ex ‘Vengadora’ fue señalada como la tercera en su relación con el futbolista.

Como se recuerda, Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez se mantuvieron enfrentadas con varias indirectas en las redes sociales, luego de que la modelo confesara en ‘El valor de la verdad’ que tuvo un romance con Juan Manuel Vargas.

Por su parte, el exjugador de Universitario de Deportes no quiso dar ninguna declaración ante las cámaras, ni referirse al caso de infidelidad del arquero Pedro Gallese.

“Somos felices... Siempre estamos juntos, pero no salimos mucho”, manifestó Blanca Rodríguez al ser consultada sobre cómo va actualmente su relación con Juan Manuel Vargas.





