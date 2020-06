El término “Distanciamiento social” lo molesta. “Debería ‘distanciamiento físico’, porque seguimos siendo una sociedad”, explica Blaze Bayley, voz de Iron Maiden entre 1994 y 1999. Desde el Reino Unido, conversó con diario Correo, sobre el horizonte de los conciertos y la conexión que no se debe perder con el público.

De momento, sé que estás trabajando en un libro sobre la trilogía “Infinite Entanglement”. ¿Cómo va este tema?

El tiempo que pasaba en casa (antes de la epidemia), lo intercambiaba con conciertos. Con la cancelación de varios festivales debido a medidas sanitarias en el mundo, me hace permanecer en casa por más tiempo del que alguna vez estuve (risas). Estaré enfocado en más canciones, entre otras cosas.

Estás conectado con tus seguidores a través de redes sociales desde hace varios años. ¿Es este un espacio que deben explotar los músicos?

Lo hice desde antes que iniciara el virus. Suelo hacer encuentros con mis seguidores antes de cada show, porque me gusta agradecerles su apoyo. No sé si los espacios sociales virtuales sean una respuesta (para los músicos). Amo estar sobre un escenario, cantar en vivo. Siempre quise ser un músico profesional, nunca busqué la fama. Viajar alrededor del mundo, me ayuda a vivir mi sueño.

Muchos festivales y conciertos aún siguen en pie para el 2021...

Nadie sabe cómo serán las redes sociales así el 2021; yo empecé cuando te cobraban por llamadas internacionales y ahora, parece todo ciencia ficción. Me pregunto si ahora los músicos se pueden benefician de las redes sociales o cómo serán los conciertos en un futuro.

Todo este tema del avance tecnológico -lo positivo y negativo- y del futuro lo tocaron ustedes, con Iron Maiden, en el disco “Virtual XI”. Han pasado 22 años desde aquel lanzamiento, ¿cuál es tu posición ahora?

Veníamos de un momento complicado en los noventa, entre pioneros y criminales. Con el avance del COVID-19, vemos lo positivo de esta tecnología; pero, por ejemplo, en los discos en vivo, se escuchaban los matices de la gente. Es como tocar a tus fanáticos. Me pregunto si esos momentos regresarán, el de estrechar una mano. Esas experiencias no vienen con la tecnología.

Tomando el tema “Man on the edge” como reflexión, ¿cómo evitar caer en la desesperación?

Creo que uno debe entender que se volverá loco, para luego enfrentarse a un mismo. Así, uno entenderá las cosas más sencillas de esta vida. Es un momento de pensar en lo que puedes hacer, no en lo quejaste atrás. Eso está funcionando para mí, vivir el presente.

Los discos que hiciste con Iron Maiden cobran hoy un nuevo significado, ¿termina siendo este un aspecto positivo por el momento?

Han pasado 25 años desde que me uní al grupo y ahora, los discos que hice con ellos, son más populares que nunca. Nunca imaginé llegar a nuevas audiencias. Celebraré este momento con presentaciones, espero que se puedan realizar cuando la situación se controle alrededor del mundo.

Perfil

Blaze Bayley es músico y compositor. Fue el tercer vocalista de Iron Maiden, antes del regreso de Bruce Dickinson a la banda. Entre 1994 y 1999, fue parte de los discos “The X Factor” y “Virtual XI”. También ha lanzado varias producciones en su carrera como solista.