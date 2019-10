Bon Jovi en Lima: la voz del recuerdo

Síguenos en Facebook

Bon Jovi ha sido una de las bandas más importantes de la industria del rock. Así es como la agrupación de New Jersey volvió a Lima para presentarse en el Estadio Nacional ante más de 40 mil espectadores.

Jon Bon Jovi, líder del grupo, cantó con el público 16 de los 17 temas que cerraron su gira mundial "This House is not for sale", que inició en 2017. La noche del último miércoles fue una fiesta, como se esperaba, gracias a la energía del frontman, que tuvo el apoyo de una banda impecable para resolver los problemas de su voz.

"New Jersey" (1988), "Keep the Faith" (1992), "Crush" (2000), "This House is not for sale" (2016) o el recordado "Slippery When Wet" (1986) fueron algunos de los álbumes que los exponentes del rock recorrieron en su paso por nuestra capital. Parte de estos discos son la base en la carrera de la banda que, pese a la ausencia de importantes músicos como el guitarrista Richie Sambora, sonó increíble.

Ahí estuvieron Tico Torres, Hugh McDonald, Everett Bradley, David Bryan -que cantó "In These Arms"- o Phil X, haciendo gala de su versatilidad. Precisamente, los tres últimos músicos fueron el soporte de un Jon carismático, con entrega y energía, que luchaba contra los límites de sus cuerdas vocales.

Ese detalle no impidió que la euforia domine el show sobre el Estadio Nacional. "Born to Be My Baby", "You Give Love a Bad Name", "Roller Coaster", "Wanted Dead or Alive", "Bad Medicine", "I'll Be There for You" o "Livin' on a Prayer", con el que cerraron su presentación, fueron parte de ese repertorio con el que Bon Jovi se despidió de la capital y cerró su gira mundial.

No se sabe si los integrante del Salón de la Fama volverán por esta parte del continente, pese a que el próximo año publicarán un nuevo disco, "Bon Jovi: 2020".

Existen detalles que deben resolver. El agotamiento vocal de Jon es también una consecuencia de su propia exigencia. Por momentos luchaba contra el micro que tenía frente a él, cerraba los ojos e intentaba llegar a las notas más altas de los éxitos de la agrupación. Miraba al público, sonreía, porque sus seguidores siguen ahí, recordando sus más de 30 años de carrera.

SOLIDEZ

La noche del miércoles merece un capítulo aparte para The Goo Goo Dolls. Los de New York saltaron con una energía envidiable, liderados por Johnny Rzeznik y Robby Takac. Cada uno era un espectáculo por separado, pero juntos son una explosión. Tienen esa energía con la que iniciaron su carrera incursionando en el género punk y esa calidez de temas que los convirtieron en uno de los máximos exponentes del rock alternativo en la actualidad.

En su primer concierto en Lima se fajaron con temas como "Slide", "Here is Gone", "Come to Me", "Stay with you", "Broadway" y el hit "Iris". Tomaron el escenario durante una hora. No necesitaron más. Se despidieron con el deseo de volver a Lima, esta vez como headline de algún festival o concierto en solitario. Por el show que dieron en Lima, se lo merecen.