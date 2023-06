El viernes 1 de diciembre, el productor y DJ alemán, Boris Brejcha, estará de regreso en Lima, brindando un espectáculo inolvidable para los amantes del techno.

Reconocido como uno de los pioneros del high-tech minimal, un subgénero que combina elementos underground con melodías y ritmos bailables, Brejcha se presentará en el Lima Polo Club - Lurín, ubicado en el sur de la capital. Las entradas para el evento ya están disponibles en Teleticket. Además, el talentoso artista alemán estará acompañado en el escenario por los DJs y productores Ann Clue y Moritz Hofbauer, con quienes ha compartido anteriormente.

¿QUIÉN ES BORIS BREJCHA?

Boris Brejcha nació en Ludwigshafen. Desde los 12 años ha estado involucrado en la música. A esa temprana edad, comenzó a crear sonidos electrónicos, los cuales combinaba para componer temas experimentales. En 2006, fue invitado a realizar su primera presentación en vivo en el festival de música electrónica Universo Paralello en Brasil. Quedó fascinado con el carnaval y la cultura brasileña, lo cual lo inspiró a elegir su distintiva marca personal: una máscara que utiliza al inicio de sus presentaciones. Hasta ahora, ha lanzado alrededor de 10 álbumes, destacándose “Space Driver” (2020) y “Never Stop Dancing” (2021) como algunos de los más recientes éxitos. Estos trabajos representan la máxima madurez musical de Boris como productor y le han permitido actuar en importantes festivales a nivel mundial, como el Ultra Music Festival y el Electric Daisy Carnival, entre otros.

El evento contará con la misma calidad que caracteriza a festivales como ULTRA Perú, Brunch In The Park Lima, Road to Ultra, Resistance y Neon Safari. Estos eventos han contado con la participación de reconocidos artistas como HI-LO, Marshmello, Enrico Sangiuliano, Nicole Moudaber, Carl Cox, Axwell, Adam Beyer, Charlotte de Whitte, Paul Van Dyk, Galantis, entre otros. Para lo que queda de 2023, Vastion Group continuará trayendo a los principales iconos de la escena electrónica mundial, quienes pronto llegarán a nuestro país para seguir deleitando a todos los amantes de este género musical.

