El pasado fin de semana se conoció el difícil momento que está pasando Brenda Carvalho luego de que le hackearan sus redes sociales, espacio donde generaba ingresos económicos. En un inicio la bailarina afirmó que fue víctima de acoso cibernético por un sujeto que no dejaba de comentarle sus transmisiones en vivo. A los días recibe la señal que ingresaron a sus cuentas para pedir dinero a conocidos de la modelo.

“La verdad es terrible porque hoy en día todo el mundo trabaja con sus plataformas sociales y lamentablemente yo me quedé a la deriva, porque ingresaron a mi Facebook, Instagram y Twitter”, comentó.

Carvalho señaló que los delincuentes se metieron a sus cuentas y usando su nombre empezaron a extorsionar o pedir donaciones haciéndose pasar por ella. “Ya eso involucró algo más profundo, mi acción fue ir a la policía, denunciar y ahora estamos entrando a proceso de investigación”, agregó.

La ex integrante de Axe Bahía afirmó que espera recuperar sus cuentas, pero también busca enfrentar este problema. “Estamos siendo atacados, estamos muy vulnerables. Recibimos amenazas, burlas, frases como ‘necesitas de mí para recuperar tus cuentas’. Nosotros optamos por no responder (...) Me han pedido dinero, y ahora la única cosa que estamos haciendo es esperar la investigación para saber quiénes son esos criminales”, acotó.

La modelo e influencer señaló que es la División de Investigación de Alta Tecnología quien ve su caso y recomendó a las personas tener cuidado con los mensajes y links que reciben a su celular, pues podría tratarse de delincuentes que buscan el menor descuido para aprovecharse de sus redes sociales.

Sobre el origen de la organización, Carvalho asegura que al parecer se trataría de una banda extranjera. “Utilizan un localizador, VPN o aplicativo que los registra en distintos países. Empezó con Cusco, luego en Colombia, luego en Miami o Turquía. Es complicado, queremos hacer que la policía empiece a entrar con la investigación”, concluyó.

Brenda Carvalho cuenta cómo fue hackeada

