Brenda Carvalho negó que esté en la dulce espera, tras haber sido vista un par de veces el área ginecológica de una conocida clínica local.

“Yo no estoy embarazada. Luego de una primera visita, tuve que esperar dos días para conversar con la ginecóloga y que me diga si todo estaba bien conmigo, porque toda mujer tiene que hacerse chequeos todos los años, para descartar cualquier problema”, precisó.

La pareja de Julinho resaltó que solo se hizo un chequeo anual de rutina, tal como programa sus visitas al dentista. “Fui un miércoles porque me tenían que hacer una ecografía de ultrasonido y los resultados me los dieron un viernes, porque ahora no te hacen esperar por el tema del COVID-19”, detalló.

quiste. Brenda recordó que ser una mujer precavida con su salud la ha librado de sorpresas desagradables. “El año pasado me había aparecido un quiste y yo no sabía. Esas cosas se tienen que ver, sino te agarran de sorpresa y te puede aparecer hasta un tumor”, recomendó.

planes. Sin embargo, Brenda dejó entrever que el próximo año podría quedar embarazada, ya que tiene que someterse a un tratamiento de medio año para empezar a planificar y pensar en familia.

“Como he tomado muchas pastillas (anticonceptivas), durante muchos años, ahorita tengo que hacer un receso, y ahora mismo estoy haciendo un cambio de pastillas. Puede ser que el próximo año, cuando las dejemos, haré un tratamiento de 6 meses y ya luego vamos a empezar a proyectar familia”, indicó.

Además, contó que Julinho se dio cuenta de la persona que registró su visita al nosocomio y luego lo publicó en las redes. “Yo me di cuenta, porque un pata no me dejaba de mirar. No me imaginé, pensé que solo me estaba tomando una foto a mí”, reveló.

