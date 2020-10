Brenda Carvalho anunció en una transmisión en vivo que logró recuperar su cuenta de Instagram, la cual fue hackeada hace más de dos meses por un grupo de delincuentes internacionales.

En el video, la exintegrante de “Axe Bahía” salta de emoción mientras se cepilla los dientes, pues recuperó su cuenta sin creer que eso pasaría. “Lo logramos, recuperé mi cuenta. Qué emoción”, señaló la modelo.

“Tengo que agradecer porque tardaron, pero lo lograron, a Facebook, a la gente que me ha acompañado en esto desde el 8 de agosto. ¡Lo logramos!”, señaló evidentemente emocionada.

Carvalho aseguró que ya había perdido la esperanza y ya estaba empezando una cuenta nueva. “Bueno, me han eliminado las fotos, me han eliminado todo, pero no importa los tengo acá a todos ustedes”, añadió.

Sobre el proceso de recuperación, Carvalho contó que el hacker se comunicó con ella porque el soporte técnico de Facebook logró ubicarlo, pues ella mandó todos los pantallazos de la extorsión que estaba sufriendo. Horas después recibió el correo de Facebook para que recupere su cuenta.

VIDEO RECOMENDADO

Brenda Carvalho denuncia que hackers le piden 5 mil dólares para devolverle su cuenta de Instagram

Brenda Carvalho denuncia que hackers le piden 5 mil dólares para devolverle su cuenta de Instagram