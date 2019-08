Britney Spears confiesa que se siente sola y nunca sabe en quién confiar (FOTO)

No es la primera vez que Spears muestra su sensibilidad ante los "haters" en Instagram. (Foto:@britneyspears)

La cantante Britney Spears contó que no ha sido fácil vivir en Los Ángeles (Estados Unidos), que no puede confiar en alguien, que se siente sola a veces y que los comentarios negativos le han "roto el corazón" en más de una ocasión.

En una reciente imagen en Instagram que dice "Pon mucha atención en la gente que no aplaude cuando tú ganas", confesó su estado de ánimo a sus más de 22 millones de seguidores.

"La vida es Los Ángeles es un viaje. Puede ser solitaria a veces. Nunca sabes en quién confiar y algunas personas pueden ser falsas. Tengo un círculo de amigos muy pequeño y simplemente hago lo que me hace feliz. Me rompe el corazón ver los comentarios en mis post a veces, así que simplemente decido no verlos más... dejemos que los hater hagan lo que saben hacer mejor... ¡odiar!", se lee en la descripción de su fotografía.

De inmediato, los seguidores le dieron muestras de amor en los comentarios, animándola a seguir haciendo música. Algunos le recomendaron desactivar los comentarios de las imágenes en su cuenta para que no se vea afectada por quienes la critican.

Cabe resaltar que la cantante enfrentó una recaída en su salud mental en abril. Es más, la "Princesa del pop" quedó internada en una clínica psiquiátrica al sentirse mal por la enfermedad que padece su padre.