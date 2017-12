Brunella Horna: “Sueño con casarme y formar una familia, pero aún no es el momento”

Síguenos en Facebook y YouTube

Cuando los reflectores se encienden, ella muestra su mejor sonrisa y modela con soltura; cuando se apagan, vuelve al llano, se pone seria y sigue pensando en su futuro.

Para hacerle frente al estereotipo formado con respecto a las modelos, Brunella Horna, desde hace dos años, se propuso emprender en el negocio textil mientras se mostraba divertida en realities como Bienvenida la tarde o Esto es guerra.

Después de su mediática relación con Renzo Costa, la joven chiclayana de 20 años siguió adelante, conoció al parlamentario Richard Acuña, actual segundo vicepresidente del Congreso, y se volvió a enamorar. Llevan poco menos de cuatro meses como pareja y ya han viajado juntos por el mundo.

La excandidata al Miss Perú Universo sueña con casarse y formar una familia, pero antes quiere consolidar su empresa de ropa para nunca depender de un hombre.

¿Cuánto tiempo de relación amorosa llevas con el congresista Richard Acuña?

Hemos estado saliendo varios meses, pero ya como pareja, desde que me pidió ser su enamorada, van tres meses.

¿Dónde te pidió ser su pareja?

Fue un día en el que él estuvo enfermo. Estuvo en la clínica. Y él me dijo para ser su enamorada. Yo me quedé cuidándolo. Fue un poco loco y raro, pero así fueron las cosas.

¿Qué te agrada o atrae de él como hombre, como persona, qué virtudes le encuentras?

Con él me río desde que me despierto. Nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena química. Los dos somos trabajadores. Eso me gusta. Me gusta que las personas sean emprendedoras. No puedo estar con una persona que no lo sea. Las parejas nos tenemos que motivar para crecer juntos. Él tiene su propia empresa y la verdad eso es muy bonito, que salga adelante; es digno de admirar.

¿Sueñas con casarte?

Claro que sí. Como toda mujer, sueño con casarme en algún momento, pero por ahora no, no es el momento.

¿Te gustaría tener hijos?

Sí, claro, qué mujer no los quiere. Pero sí pienso que no es el momento. Primero quiero estar más estable económicamente, sentirme bien en todos los sentidos y ahí recién pensar en formar una familia. No quiero estar pensando en si mi pareja me da (dinero) o no. Al contrario, yo quiero sentirme bien independiente.

¿Sientes que has encontrado al amor de tu vida?

Sí. Siento que por fin estoy con la persona que me siento tranquila, con la que me siento feliz, que me da paz. Eso es increíble. Aparte, Richard es un caballero por donde lo veas.

Cambiando de tema, en algún momento lanzaste la posibilidad de postular al Congreso. ¿Es un proyecto firme, serio?

No. Eso sí lo descarto. Fue una broma. Me reí cuando me lo dijeron. Yo solo quiero ser empresaria y punto.Una pregunta delicada.

¿En algún momento de tu vida fuiste víctima de una agresión sexual o psicológica?

Nunca. Gracias a Dios jamás he sufrido ese tipo de agresiones. Y Dios no quiera que ocurra. Gracias al Señor es un tema que se ha vuelto más mediático y eso permite que las mujeres tomen más fuerza y lo denuncien. Antes no se hablaba de eso porque las mujeres pensaban que no iba a pasar nada (judicialmente). Hablar de eso ahora ayuda y motiva para que las mujeres que lo sufren se animen a denunciarlo para que se haga algo al respecto.

Una opinión. ¿Cuál es tu posición con respecto al aborto?

Yo pienso que hay que ver cada caso. Cuando se trata de un tema médico, de salud, cuando la mujer corre peligro, hay que analizarlo. Pero yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo estoy en contra de que eso se practique, salvo que el médico lo autorice. Yo pienso que ahí sí, porque se podría llegar a consecuencias terribles. Pero cuando se hace porque simplemente no lo quieren o porque se equivocaron o fue de casualidad o una irresponsabilidad, no puede un niño perder la vida.

Finalmente, ¿tienes planeado volver a presentarte como candidata al Miss Perú?

No. Yo creo que el Miss Perú es para las chicas que les gusta. Yo siento que soy muy campechana. No me siento una miss. Yo soy empresaria. Voy a Gamarra. Estoy jalando cosas de aquí para allá, cargando las telas, etc. No me veo como miss. Yo agradezco mucho a Jessica (Newton) por haberme invitado este año, pero creo que no es lo mío. Yo respeto mucho a las chicas que les gusta. Además, requiere muchísimo tiempo.

PERFIL

Brunella Horna

Modelo

Chiclayana participó en realities como Esto es guerra y Bienvenida la tarde. Fue pareja del empresario Renzo Costa y hoy tiene 5 tiendas de ropa. Fue Miss San Martín y candidata al Miss Perú Universo.