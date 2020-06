Brunella Horna sorprendió con su reacción al escuchar en el programa ‘En boca de todos’ un video en el que le recordaron una situación de su pasado con la que se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Ricardo Rondón le contó a la popular ‘Baby’ que Mayra Goñi grabó en Tik Tok su recordado video de la vez que lloró en el programa ‘Bienvenida la tarde’ y le pidió a Renzo Costa que se olvide de ella y ya no la llame.

Brunella Horna confesó avergonzarse de su famosa frase 'Olvídate de mi'

“Odio ese audio, no tienen idea, mis gallos. Me ponen ese audio y yo ya me quiero ir. ¿Por qué tienen que recordar mi pasado tan feo? No me gusta ¡Qué vergüenza!”, expresó exaltada Brunella Horna tras escuchar su audio.

Cabe mencionar que dicho audio de Brunella Horna alcanzó tanta popularidad que hasta se hizo una canción que también fue viral en redes sociales. Sin embargo, la pareja de Richard Acuña dejó en claro que le avergüenza esa etapa de su vida y que quiere dejarla en el pasado.

Brunella Horna sobre rumores de posible embarazo

Luego de días de varios rumores acerca de un posible embarazo de Brunella Horna, la joven empresaria y pareja del político Richard Acuña comentó al respecto en una publicación de Instagram.

La exparticipante del reality “Bienvenida la tarde” aclaró la duda de sus seguidores y descartó que se encuentre en la dulce espera.

“He recibido muchos mensajes de familia y amigos pensando que estoy embarazada, pero lamento decirles que no. Solo esta cuarentena está haciendo que me exceda con los postres”, señaló Horna en su red social.

