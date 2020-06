Brunella Horna se encargó de descartar los rumores de un supuesto embarazo tal como se especuló en las redes sociales, sin embargo cuando le preguntaron sobre la maternidad; la rubia se emocionó y afirmó que ‘es su sueño'. Brunella también anunció la próxima reapertura del spa que tiene en el distrito de Los Olivos, el mismo que estuvo cerrado debido a la cuarentena impuesta en el país.

En una entrevista para En Boca de Todos, Brunella Horna se pronunció sobre la posibilidad de salir en estado y respondió visiblemente emocionada.

“Es mi sueño, es un sueño realmente yo no digo que no lo quiera ser, tal vez si tú me preguntabas antes, yo decía ‘hay no, todavía no’ todavía soy muy joven, que siempre yo lo decía’; pero la verdad que hoy en día la cuarentena ha cambiado mi chip totalmente y es algo que sí me gustaría, cuando decida ser mamá ustedes van a ser los primeros en saber”, manifestó.

Sobre una publicación que realizó en las redes sociales con un saludo a su novio Richard Acuña por el Día del Padre, en el que decía que éste será un gran papá; Brunella aclaró que lo hizo porque en algún momento piensa en ser mamá y le gustaría tener un hombrecito.

Aunque el excongresista Acuña ya tiene hijos, Brunella Horna afirmó que a él le gustan las familias numerosos. “A Richard le encantan las familias grandes”

Brunella Horna también anunció que está cerca de abrir su spa del distrito de Los Olivos, con todas las medidas de bioseguridad para tranquilidad de su clientela, sin embargo no todo es color de rosa, ya que el local que tenía en Jesús María ya no volverá a abrir sus puertas.

Brunella Horna se emociona con la maternidad. (En Boca de Todos/ América)