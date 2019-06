Brunella Horna le pide a Richard Acuña que se retire de la política (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Brunella Horna cumplió dos años de relación sentimental con el congresista Richard Acuña, a quien le pidió que se aleje de la política y que se dedique a los negocios.

En declaraciones para el programa 'Válgame Dios', la modelo explicó que no le gusta la mala imagen que a veces tienen las personas que ejercen un cargo político.

"Quiero que se retire de la política, por favor. Yo odio todo ese tema, no es tan fácil como todo el mundo piensa. Se comentan muchas cosas y hoy en día, como están las cosas, preferible que él esté alejado y enfocado en sus negocios. Por favor Richard, retírate de la política, ya no quiero más", señaló la modelo ante las cámaras.

Sobre posibles planes de matrimonio, Brunella contó que aún no los tiene, pero que de todas maneras no necesita casarse para alcanzar la felicidad.

"No es necesario, nosotros ya convivimos. A mí no me hace sentir mejor si estoy casada o no, yo soy su enamorada, me respeta, me ama y punto. ¿Para qué necesito un anillo?", dijo.