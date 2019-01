Brunella Horna sobre madre de Richard Acuña: "Yo le tengo miedo de verdad" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Brunella Horna continúa firme en su relación sentimental con Richard Acuña y sorprendió al confesar cómo es su trato con la madre del congresista, Carmen Rosa Núñez.

"A mi suegra yo le tengo miedo de verdad. Mi suegra ahí nomás, 'cómo está', sentadita derechita, comiendo bien educadita, es bien estricta (...) Creo que todavía estoy ahí, me está chequeando", comentó la popular 'Baby'.

Asimismo, la joven empresaria contó que se sorprendió al ver que su suegra publicó una fotografía junto a ella, aunque no se refirió a ella como "mi nuera".

"Obviamente que ella cuida muchísimo a Richard y está bien. Creo que eso (que no cocino) no le cuadra mucho. Si me dice 'oye mi hijo está muy flaco, no le das de comer'. Ella quiere que le sirva bien, su buen desayuno", sostuvo la rubia modelo.