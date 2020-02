La modelo Brunella Horna preparó una romántica sorpresa a su pareja Richard Acuña por fiestas de San Valentín y compartió con su seguidores de Instagram una fotografía que muestra su creatividad.

“Me pase de romántica. Siempre lo sorprendo un día antes, fue un poco difícil organizar todo lejos pero lo más importante es pasarla juntos”, escribió la también empresaria en la mencionada red social.

Brunella Horna muestra romántica sorpresa a Richard Acuña y le recomiendan no usar velas

El excongresista de la República también compartió con sus seguidores la sorpresa que le preparó la modelo. “Tercer San Valentín juntos, a mi reina le toca sorprenderme los 13 y cada año me impresiona más. A mi me toca los 14 y me dejó la valla muy alta. Cada día que pasa nos sentimos más felices juntos. ¡Te amo reina!”, indicó.

En las imágenes compartidas se aprecia una cama adornada con pétalos de rosas y velas ordenadas en forma de corazón. También, el lugar está adornado con globos rojos y el cuarto se muestra pulcro.

Los seguidores de ambos personajes les desearon los mejores éxitos. Entre los comentarios destaca el de Germán Loero, quien recomendó no usar velas.

“Buena opción no usar velas”, escribió el actor en Instagram.