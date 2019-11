Brunella Horna se pronuncia sobre imágenes de Richard Acuña afuera de una discoteca (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Brunella Horna estuvo en un enlace con el programa 'En boca de todos' como parte de la inauguración de su segundo centro de belleza en Jesús María y habló sobre las imágenes donde se ve a Richard Acuña solo afuera de una discoteca.

“La verdad es que ese día y a esa hora, a las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo. Yo sí sabía que él había ido a cenar con sus amigos, luego les provocó ir a la discoteca y bueno”, dijo la rubia modelo al ser consultada sobre la salida de su actual pareja.

Pese a la seguridad con la que se mostró Brunella Horna, 'Carloncho' le recordó el 'ampay' de Christian Domínguez que justo ocurrió a esa hora de la madrugada.

“No pues, cómo vas a comparar a Christian Domínguez con Richard, no pues. (...) Gracias a mis seguidoras, yo sabía antes de que Richard me cuente... Yo no tengo la necesidad de ningún 'ampay' ni de que Richard me cuente porque mis seguidoras me cuentan todo, muchas gracias”, sostuvo la popular 'Baby'.

Asimismo, Brunella Horna explicó por qué ese día no tuvo ganas de salir y dejó en claro que Richard Acuña puede salir con amigos al igual que ella.

"Yo la verdad el viernes estaba muy cansada por la construcción de este local y no quería salir. Él quiso salir y tampoco lo voy a atar”, sentenció Brunella sorprendiendo a los conductores del programa.