Brunella Horna sobre su relación con Richard Acuña: "Estamos un poco distanciados" (VIDEO)

Brunella Horna fue premiada como la 'Artista empresaria 2019' en el programa 'En boca de todos' y no pudo evitar emocionarse al hablar también sobre su relación con Richard Acuña.

“Richard me dio una estabilidad que necesitaba, me dio una tranquilidad. No hay nada más bonito que irte a trabajar y tener paz, que puedas enfocarte en tus negocios o una pareja que te motive a salir adelante, no hay nada mejor que tener tranquilidad”, dijo la rubia modelo.

Sin embargo, la joven empresaria sorprendió al revelar que están pasando por un momento difícil ya que actualmente se encuentran distanciados por sus trabajos.

“Estamos en una etapa, tal vez un poco distanciados por nuestros trabajos, es muy difícil tener trabajos en distintas ciudades, pero yo creo que ahí está el amor, la comprensión, la confianza que nos tenemos para salir adelante, que la relación no se empeore, al contrario, nos damos fuerza, nos motivamos, él desde Chiclayo o Trujillo y yo desde Lima, pero de verdad, te admiro un montón, te amo”, expresó Brunella Horna dejando en claro que se mantienen firme en su relación pese a la distancia.