Brunella Horna responde a usuaria que cuestionó su relación con Richard Acuña (FOTO)

Brunella Horna sorprendió en las redes sociales al responder a una usuaria que cuestionó su relación con Richard Acuña por ser un hombre que ya tiene hijos.

"Qué guapa estás para un hombre libre y sin hijos que por toda la vida lo unirá a sus ex...", comentó la cibernauta en una reciente publicación que hizo la modelo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Brunella Horna no se quedó callada y defendió con un contundente mensaje su relación sentimental con el integrante del Congreso disuelto.

"Estoy para un hombre que me ame y respete. Richard tiene 4 hijos y la forma cómo los trata me enamora más de él", manifestó la popular 'Baby' dejando en claro que no le molesta el pasado de Richard Acuña y menos el fruto de sus exrelaciones.