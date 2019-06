Brunella Horna revela qué le dijo Jefferson Farfán al preguntarle si Yahaira Plasencia está embarazada

Síguenos en Facebook

Luego de que Aída Martínez dejó entrever que Yahaira Plasencia estaría embarazada, Brunella Horna sorprendió al revelar que no dudó en preguntarle ella misma a Jefferson Farfán por el supuesto embarazo.

“Te soy sincera, yo le pregunté. Le dije: ‘Oye, ¿es verdad?, porque también hay un chisme de que Yahaira está embazada’ y si venía en camino el ‘Rey del totó’ y me respondió: ‘No, nada que ver, Brune’. No sé si me mienta o no”, contó la joven empresaria durante la inauguración de su spa en Los Olivos.

Asimismo, la novia del congresista Richard Acuña aseguró que si es verdad que la salsera y el futbolista han decidido retomar su relación "es porque hay confianza y amor de nuevo".

“Han pasado cosas duras, pero si después de todo lo vivido regresan, es porque hay cariño. Tiene que existir confianza y amor de nuevo. A veces se rumoreaba que eran de las dos partes (la infidelidad), pero nadie sabe lo de nadie. Jefferson no es ningún tonto, es un hombre de casi 35 años y si regresa es porque tiene las cosas claras o hay algo más que no sabemos”, declaró la modelo a Trome.