La conductora de televisión Brunella Horna se sumó a las celebraciones por el cumpleaños número 70 de su suegro César Acuña, y sorprendió a sus miles de seguidores al lucirse bailando huayno en la exclusiva fiesta del empresario.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió varios videos de la celebración y en uno de ellos se la ve bailando muy alegre junto al padre de su novio Richard Acuña.

Pese a que puso su mejor esfuerzo para zapatear, bailar con tacos sobre el césped le habría jugado una mala pasada a la conductora de “América Hoy”, hecho que no pasó desapercibido para Tula Rodríguez.

La conductora de “En Boca de Todos” no pudo evitar burlarse del baile de la influencer, y aprovechó la oportunidad para enviarle algunas recomendaciones a la hora de bailar este ritmo.

“Eso no es zapateo pues mi amor. Sí, yo estoy bailando con mi suegro y mi suegro es serrano, entonces yo tengo que aprender a bailar mi huayno como serrano señores. Sí yo no sé bailar huayno, no voy a intentar bailar huayno en el pasto, mejor me quedo sentada”, criticó.

