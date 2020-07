La empresaria Brunella Horna se mudó a Trujillo para estar al lado de su novio, Richard Acuña. Así lo dio a conocer la joven a través de sus redes sociales.

“Nos vamos a quedar a vivir acá un buen tiempo. Por lo menos este año, estaremos todo el año. En verdad me encanta estar acá, me gusta mucho Trujillo. Lo que se me hace difícil es con el trabajo”, señaló Brunella en un video que colgó en sus historias de Instagram.

“Richard tenía que estar acá en Trujillo, necesitaba estar acá, yo entendí. Yo tuve que organizarme mucho más. Las cosas se me complicaron, manejar todo de lejos es más difícil”, añadió la empresaria.

Una vez más aclaró que no está embarazada, está cansada que le sigan preguntando por eso. “Se especuló porque subí una foto donde se me veía la pancita pero porque comía demasiado y punto”.

Brunella Horna y su novio Richard Acuña se mudaron a Trujillo