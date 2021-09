La conductora de televisión Brunella Horna afirmó, en el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’ que aún no quiere casarse con el excongresista de la República Richard Acuña y que ambos están bien con una relación sentimental sin anillos de compromiso.

Todo empezó cuando su amiga Ivana Yturbe le preguntó sobre por qué aún no contrae matrimonio con el exparlamentario pese a que llevan más de cuatro años de relación y que ella, con seis meses de romance con Beto Da Silva, ya es casada.

Horna decidió no molestarse con su compañera y contestó que aún no es el momento de dar el sí ante el altar.

MIRA AQUÍ: Flavia Laos se pronuncia sobre rumores de un posible romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque estés seis meses o yo esté cuatro años, no quiere decir... No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”, manifestó en el espacio de América Televisión.

Como se recuerda, muchos seguidores de Brunella Horna le preguntan de manera constante sobre un posible matrimonio y una posible maternidad, que ella descartó por el momento.

VIDEO RECOMENDADO