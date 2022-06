La conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna, aseguró haber quedado impresionada con la hermosa casa que posee el reconocido seleccionado peruano y jugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán.

Horna aclaró que visitó la mansión del deportista con su actual pareja, Richard Acuña y quien ni bien llegó a la casa, existe un identificador e ingresas de inmediato a la cochera donde tiene diversos autos lujosos de reconocidas marcas.

Estas declaraciones se dieron luego de presentar parte del informe realizado por ‘Más espectáculos’ de la entrevista que hizo Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán.

“Les cuento que yo he ido a esa mansión. Es que Richard es muy amigo de Jefferson, entonces nos invitó y desde la entrada te das cuenta de que es la casa de Jefferson. Me quedé impactada... (No hay timbre) Hay un sensor para ingresar”, contó Brunella Horna y dejó en claro, fue con Richard Acuña.

“Vas entrando a la cochera y se van prendiendo las luces, la verdad es que la cochera es impactante, cada carro, tiene Ferrari, Lamborgini, Range rover, impactante”, agregó la conductora de televisión.

Brunella Horna revela que conoce la casa de Jefferson Farfán

