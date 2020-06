Bruno Ascenzo celebra el Día del Orgullo LGTBI con fotografía : “Ama a quien te dé la gana”

El actor peruano Bruno Ascenzo celebró hoy el Día del Orgullo LGTBI con una fotografía en la que sale muy cerca a los labios de un joven, de quien se desconoce su identidad. “Ama a quien te dé la gana”, dice la descripción.

Hace dos años, a través de su cuenta en la red social de Facebook, el joven artista confesó su orientación sexual, e inmediatamente sus seguidores le dieron palabras de aliento.

“Soy gay desde que tengo uso de razón y soy feliz de serlo. Si tuviera que volver a nacer, elegiría repetir el plato. Me gusta ser como soy. Soy así desde que me veías hacer Travesuras con Stephanie en Panamericana, desde que volaba cometa en Mañana te Cuento o desde que me chapaba a Gisela en Esta Sociedad”, anotó en un extenso comunicado.

“Pero hoy estoy cansado de quedarme callado. Cansado de leer que vivimos en un país tan equivocado, donde tantas personas somos discriminadas simplemente por tener una orientación sexual distinta a la convencional. Harto de leer comentarios homofóbicos tras ver una linda foto de dos hombres abrazados en la portada de una revista. Harto de darle la potestad a infelices trolls de pretender insultarme con palabras que no cargan ninguna negatividad sobre ellas”, escribió.

