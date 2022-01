El cantante Bryan Arámbulo se encuentra en el ojo de la tormenta. El artista fue agredido por una turba tras ser acusado de manejar en estado de ebriedad y por presuntamente casi atropellar a dos niños en el distrito de Carquín, provincia de Huaura. Y ahora denuncia acoso de parte de unas personas que fueron a la casa de su madre para generar conflicto.

“Han seguido molestando la misma familia, se acercaba a mi casa a molestar a mi mamá. ‘Eso no se va a quedar así. Ahorita le vamos a llenar su casa de piedras’ (decían). Me he tenido que quedar con mi madre porque no le iba a dejar sola. Ella estaba llorando, estaba demasiado destrozada. No sé cuáles fueron las intenciones de las personas”, contó el artista durante una entrevista para Exitosa.

En las imágenes difundidas por el canal “Jaque Mate” se ve como un grupo de vecinos rodean el vehículo del cumbiambero, el cual había quedado mal estacionado, y lo agreden verbalmente.

La gresca se hace más intensa cuando algunas personas intentan defender al artista. Todo ocurre mientras Bryan Arámbulo observa la escena evidentemente desorientado.

Cancela eventos:

El equipo de trabajo de Bryan Arámbulo emitió un comunicado para pronunciarse sobre estos hechos, sin embargo, evitaron responder si el artista manejaba su unidad bajo los efectos del alcohol.

“Al público en general y a todos los seguidores, queremos dar a conocer que nuestro artista Bryan Arámbulo ha sido víctima de agresión a su persona y a su vehículo”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, informaron que los eventos del intérprete de “Marimix” que estaban programados para hoy serán postergados debido a este confuso suceso, y que las nuevas fechas serán anunciadas próximamente.

“Salvaguardando su salud y su persona, hemos decidido cancelar las tres presentaciones programadas para el día de hoy”, sentenciaron.

