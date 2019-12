La agrupación Café Tacuba sorprendió a sus seguidores al estrenar una nueva versión de su popular tema “La Ingrata” durante un concierto por su aniversario número 30.

La interpretación de la nueva letra de la emblemática canción, adaptada por Andrea Echeverri, mostró un cambio radical al tener un sentido más a favor de la mujer.

Ahora es una mujer quien canta el tema ‘Ingrato’ y se defiende de lo que un hombre puede decirle. Además, incluye también consignas que piden detener la violencia contra las mujeres.

Como se recuerda, hace dos años Café Tacuba decidió dejar de cantar el tema “La Ingrata” por considerarlo una apología del delito y, ante los pedidos de sus seguidores, optaron por estrenar su nueva versión feminista.

Aquí la nueva letra del popular tema:

No me importa si me quieres,

vale madre si me dejas.

Vengo a romper tu espada,

a mandarte a la chingada.

Ingrato

Porque soy independiente,

porque no te necesito.

No soy tu media costilla...

es respeto lo que exijo.

Ingrato

Como madre yo reclamo

ni una más es lo que pido.

Ningún macho abusivo

violará a una chava.

Que la violencia desaparezca.

La tolerancia sea bandera...

Café Tacuba estrenó versión feminista de ‘La Ingrata’ con Andrea Echeverri de Aterciopelados