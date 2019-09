Así fue el debut de Camilo Sesto en el Festival de Viña del Mar en 1974 (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Con tan solo 27 años, el cantante español Camilo Sesto debutó en el escenario de la Quinta Vergara, en Chile. Fue la noche del 10 de febrero de 1974 que el intérprete de "Amor....amar" y "Yo soy así" deleitó al público asistente con sus composiciones más exitosas.

El cantante español fue presentado en ese momento por el animador César Antonio Santis, quien lo recibió con las siguientes palabras: Hemos dicho, al presentarlo estas noches, que es un aporte más de España al Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar (...) ¡El aplauso de la quinta Vergara despide esta noche a esta gran estrella que es Camilo Sesto!.

"Buenas noches, esta va a ser mi última actuación para ustedes y me gustaría a través de mis canciones darles todo mi agradecimiento y pedirles una cosa, que no me olviden porque yo quiero volver", fueron las palabras que Camilo Sesto dio ante el público antes de dar inicio a su interpretación del tema "Volver, volver".

Aquella noche de febrero, el cantante español interpretó canciones como "Yo soy así", "Fresa salvaje", "Amor...amar", "Algo de mí", "Algo más", entre otras. Debemos recordar que el mismo año de su debut en Viña, Camilo Sesto lanzó su cuarto disco de estudio, Camilo, donde incluyó éxitos como ¿Quieres ser mi amante? y Madre.

Si bien su primera aparición en la Quinta Vergara fue en 1974, Camilo Sesto regresaría siete años después en 1981 para continuar conquistando al público y 23 años más tarde, en 2004 reaparecería en Viña del Mar nuevamente.

Con 72 años, Camilo Sesto falleció el 7 de setiembre último, según se informó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. La información fue confirmada horas después por su manager.