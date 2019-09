Expareja de Camilo Sesto habla del polémico testamento (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Lourdes Ornelas, expareja y madre del único hijo de Camilo Sesto, fue abordada por la prensa en el aeropuerto de España y fue cuestionada sobre el testamento del español que, supuestamente, pone como heredero universal a su hijo.

Ornelas aseguró al programa “Ventaneando” que no sabe nada del tema y que el único motivo por el que llegó a la capital española fue para apoyar a su hijo en este duro momento.

“No tengo ni idea (de sus bienes); nunca he sabido lo que tiene Camilo; nunca he investigado. Ni estando con él preguntaba. Te juro que no sé lo que tiene, ni lo que no tiene. Mi hijo no es tonto Lo de la herencia no es lo más importante”, sostuvo.

Además, la expareja del intérprete de “¿Quieres ser mi amante?” dijo no sentirse preocupada por no haber asistido al funeral del cantante, pues hacía mucho tiempo que no tenía una relación con él.

“Creo que el que tenía que estar era mi hijo más que yo. Yo creo que no era prudente que yo estuviera ahí porque yo con Camilo ya no tenía casi ninguna relación y tampoco me gusta estar siendo protagonista de ninguna historia. El que debía estar y estuvo fue mi hijo. Pero yo no pintaba mucho ahí”, añadió.

Camilo Sesto falleció en la madrugada del pasado domingo a los 72 años, dejando tras de sí un notable patrimonio.

Camilo Blanes viajó desde México a España para despedirse de su padre por última vez y se presentó junto a su madre en la mansión de Torrelodones (Madrid) donde Camilo Sesto dio sus últimos suspiros de vida.