El cantante urbano Kevin Quiles sigue creciendo y ahora presenta su videoclip “No Confío” que cuenta con la participación de reconocidas voces del reggaetón como Jay Wheeler x El Alfa x DJ Nelson.

Este videoclip que fue grabado en Miami, ya cuenta con más de 14 millones de vistas a través de la plataforma de YouTube. “Esta idea que surgió en dos días conjuntamente con Webster, director del vídeo, fue una experiencia increíble”, mencionó el joven cantante.

“Teníamos el tiempo justo, ya que El Alfa solo tenía un par de horas para poder rodar, pero con el Crew pudimos sacar el vídeo en tiempo”, comentó Kevin Quiles. Del mismo modo, mencionó que viene trabajando en varios proyectos personales.

Kevin Quiles y sus grandes temas musicales como “Si tu no me quieres”, “Ayer soñé” y “Ya no vuelvas más” ya superan el millón de reproducciones en sus plataformas digitales, los cuales trabajaron bajo el sello discográfico IS2EASY.