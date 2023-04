La cantautora peruana Nuria Saba regresa al Perú para presentar Algún día quizás, segundo single en colaboración esta vez con el artista Adrián Bello. La canción habla de esos amores que están cerca por muchos años, pero no terminan por elegirse. El single estará en todas las plataformas musicales desde este viernes 21 de abril .

“Algún día quizás nació en julio del 2022, con el sentimiento de fantasear con la posibilidad de todo aquello que no me atrevía a hacer por inseguridades y por miedos que nos abarcan de adultos. Muchas veces decidimos la estabilidad y la comodidad sobre el amor profundo. Cuando hice esta canción, que habla sobre el Algún día quizás y dejar la puerta abierta para el romance, supe que era una historia que quería contar de a dos; Adrián Bello para mí cuenta con esta nostalgia y frescura que necesita la canción. Me encanta que haya sido parte y compartir esta historia con él, sobre todo porque cada que conversamos del amor coincidamos en las formas de querer”, nos comenta la cantante y compositora Nuria Saba.

“Desde que Nuria me envió el demo conecté con la canción, tenía esa clase de nostalgia/melancolía romántica con la que suelo conectarme rápidamente. Me pareció muy bonita y honesta y la producción también súper orgánica y sin pretensiones. He sido muy feliz de ser parte de esta canción tan especial”, nos dice Adrián Bello.

Después de este lanzamiento, que será este viernes 21 de abril en todas las plataformas musicales, Nuria preparará nuevas colaboraciones con artistas peruanos y extranjeros. Además, muy pronto realizará una gira con su repertorio por el interior del país.

NURIA SABA

Es una cantante y compositora peruana que estudió música y composición en Chicago Columbia College. Con más de 5 años de experiencia profesional, ha ganado reconocimiento como Mejor composición por Conacine y ha sido nominada a los Premios Platino por su musicalización en obras de teatro y películas como “El Soñador”, “La Odisea”, “El Círculo de Arena” y “La Vida es un Sueño”.

En agosto del 2018 lanzó su primer disco Niña de Ojos Púrpura, que contiene canciones indie folk con ritmos peruanos, como la zamacueca, landó y saya, disco que le permitió realizar giras por Chile, Argentina y dentro del Perú. Durante el 2020, en medio de la pandemia, emprendió el camino de la coproducción de la mano de Gisella Giurfa, reconocida percusionista peruana, y publicó 5 sencillos: Maravillosos, Instintos, Una Vez Más, Contigo la Vida y Cosas Que No Se Ven, este con un videoclip que fue parte de la programación de MTV España y Mango en colaboración con el dúo colombiano Caravanchela. Para el 2022, Nuria emprendió un nuevo camino hacia Madrid, España, y ya nos ha sorprendido con dos singles, “Animales Extraños” y el último “Viento del Sur”.

TE PUEDE INTERESAR