Cardi B habló sobre su proceso de divorcio que está viviendo con Offset, con quien se casó en el 2017 y tiene una bebé. La intérprete de “WAP” agradeció a sus seguidores en una transmisión en Instagram por “el amor y oraciones” que le han dedicado durante este proceso.

“Quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima”, señaló la rapera de orígenes latinos. Según Cardi B, el motivo de su separación es el cansancio de pelear. “Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando se siente que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme", agregó.

"No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... A veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación”, señaló.

La intérprete de “I like it” afirmó que durante la convivencia con el padre de su hija llegó a sentir que él la dañaba y cuando dicha noticia llegaba a la prensa, ella se sentía mal.

“Cada vez que este tipo ha estado tan loco, tan jodido y llega a los medios, siempre estoy llorando, siempre triste porque no me gusta ese tipo de m¨¨”, concluyó.

Cabe resaltar que el pasado martes se conoció que Cardi B le pidió el divorcio a Offset ante una corte en Atlanta (Estados Unidos). Ambos son padres de Kulture Kiari y al inicio, los medios informaron de una supuesta infidelidad por parte del rapero a la cantante.

