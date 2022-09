Renovada y con las intenciones musicales más claras, Carla Morrison vuelve a nuestro país para presentarse por primera vez y de manera exclusiva en Arequipa este 18 de octubre. La cita será en el Teatro Municipal de Arequipa y las entradas ya están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.

Carla es considerada como una de las voces femeninas más importantes del indie pop latinoamericano. Y esta vez aprovechará para presentar su última producción, ‘El Renacimiento’, el cual contiene 11 temas y que han sido catalogados como los más románticos de su carrera.

Esta será la primera vez que la mexicana cantará en la Ciudad Blanca. Por ello, aprovechará para interpretar sus canciones más emblemáticas como ‘Déjame Llorar’, ‘Eres Tú’, ‘Disfruto’, ‘Te Regalo’, entre otros tantos.

En paralelo a su carrera como cantante, Carla es filántropa, actriz, activista, productora y compositora. Confiesa que su relación más importante ha sido enamorarse de sí misma. Lleva publicados tres discos y cuatro EPs. Además, ha acumulado 3 premios al Latin Grammy, lo que confirma ser una de las grandes artistas mexicanas del momento.

Como se recuerda, Carla ya vino a Perú en 2013 pero esta vez propone ofrecer un recital cargado de emociones. Incluso, las canciones de su último disco reflejan el trabajo de un viaje de autodescubrimiento, para que quien escuche sus mensajes encuentre también su propio camino hacia la felicidad.

Festiautor, empresa encargada de la producción, confirmó que este show presentará las garantías necesarias para un show de lujo. Como se sabe, ellos tuvieron a su cargo otros importantes espectáculos como los de Manuel García, Isac y Nora, Marco Mares y próximamente Daniel Me Estás Matando (12 en Arequipa y 13 de octubre en Lima) y La Garfield.

Carla Morrison envía mensaje a peruanos:

La cantante y actriz mexicana grabó un video para enviar un mensaje a los peruanos previo a su concierto en Arequipa este 18 de octubre.

“Hola bebés de Perú, aquí Carla Morrison Invitándolos a mi show en Arequipa, nunca he cantado en Arequipa y voy a estar allá el 18 de octubre en el teatro municipal. Estoy súper contenta, espero que puedan venir a vernos, nunca he visitado Arequipa y estoy súper emocionada porque me encanta Perú. Así que nada nos vemos muy pronto”

