Carla Rueda, conocida popularmente como la ‘Cotito’, visitó el set de “América Hoy” y confesó sentirse fastidiada y molesta tras las últimas declaraciones que hizo Diego Cornejo en “Reinas del Show”. Como se recuerda, el bailarín dijo que la voleibolista conocía desde un principio que él estaba saliendo con alguien, pero ella aclara que eso nunca pasó.

“No entiendo a qué estaba jugando, la verdad, él dice que yo sabía que él tenía una relación, mentira, porque a mí me han llegado muchas cosas, yo se lo dije a él qué pasa, a mí no me gustan los problemas, y él me dijo no, no estoy con nadie, he tenido una relación, pero no tengo nada”, contó la popular ‘Cotito’ en su visita al programa matutino.

Además, la producción del “América Hoy” le mostró a Rueda un video en el que Diego asegura que no quiere guardar ninguna relación con ella. “Ni amical la verdad, te soy sincero, con lo que ha pasado ahorita le tengo un respeto y me quedo con eso”, se le escucha decir a Diego.

Tras sus declaraciones, la deportista señaló que le parecía ‘desubicado’ lo dicho por el bailarín de “Reinas del Show”. “La verdad este video ocasiona muchas cosas en mí. Me parece súper desubicado de parte de Diego. Él sabe cómo han sido las cosas, todo el mundo sabe, hasta gente de producción”, comentó Carla.

“Él me dijo ‘no, yo si quiero algo, me gustas, no es como la gente dice, la gente siempre va hablar’”, reveló la Cotito. “Ni sé cómo lo voy a ver ahora en los ensayos porque es como que no existe, no exististe y nunca existirás en mi vida”, agregó notoriamente fastidiada.

