Carla Tello sobre cuarentena por coronavirus: Parece una película se ciencia ficción

En conversaciones con Trome, Carla Tello dio detalles de las medidas de prevención que está tomando frente al coronavirus, ya que ella no ha dejado de informar a los peruanos a través del noticiero que conduce.

“Estoy usando un solo par de zapatos, he escogido un color que más o menos combine con los vestidos con los que voy al canal. Me los quito en la entrada de mi casa y me los pongo para salir, en mi departamento camino en sandalias”, comentó la periodista.

Luego continuó con: “ver a las personas con su protector parece que estamos en una película de ciencia ficción.

Carla también comentó sobre las personas que incumplen la cuarentena: "el problema es que creemos que nunca nos va a pasar nada, que ‘El Señor de los Milagros’ no va a permitir que nos infectemos o que Dios es peruano”.